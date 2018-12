Raid dei vandali nella villa comunale: identificato 16enne coi petardi nel Napoletano

Venerdì 21 Dicembre 2018, 20:27

MASSA DI SOMMA - Vandali in azione nella villa comunale l’altra sera, ragazzini fanno esplodere grossi petardi danneggiando un pilastro del porticato e parte della parete esterna di una associazione. L’intera scena, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, ha consentito di identificare tra il gruppo un 16enne del luogo.Forse non ci hanno fatto caso o molto più probabilmente non hanno dato peso né alle telecamere né, soprattutto, alla segnaletica che ne avvisava della presenza delle stesse; fatto sta che la scorsa sera, verso le 21.30, alcuni ragazzi - le indagini dei carabinieri sono tutt’ora in corso per identificare il resto della banda - si sono divertiti a far esplodere diversi petardi - alcuni anche di grosse dimensioni, tipo bomba-carta - all’interno della villa comunale di Massa di Somma. E fino alla mattina successiva nessuno si era accorto del danno, i residenti della zona hanno solo avvertito l’esplosione dei petardi; è stata poi la responsabile di una locale associazione a denunciare ai carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio - il video è stato postato anche su Facebook - quanto avvenuto la sera prima. Sono state proprio le riprese del locale sistema di videosorveglianza a consentire ai militari dell’arma di identificare e rintracciare uno dei ragazzini presenti, un 16enne incensurato del posto. Il video è stato postato sui social dove ha fatto il pieno di visualizzazioni in poco tempo, i carabinieri stanno rintracciando gli altri responsabili dell’atto vandalico nonché chi ha fornito i petardi ai ragazzi.