Napoli, il gran successo dei lupi: l'opera di Liu Ruowang resta fino a fine maggio

Un grandissimo successo di pubblico e un’ottima accoglienza da parte della cittadinanza hanno portato alla decisione di prorogare fino al 31 maggio 2020 l'installazione Wolves Coming firmata Liu Ruowang: un’opera che dal 14 novembre scorso ha trasformato la piazza del Municipio di Napoli, cuore istituzionale della città, in una grande galleria a cielo aperto. Ne da notizia l'assessorato alla Cultura del Comune di Napoli."Sono felice di poter annunciare che un'installazione così prestigiosa possa rimanere altro tempo nella nostra città, in una delle sue piazze più grandi e rappresentative. Mediaticamente questa mostra en plain air si è rivelata un vero successo. Ha fatto prima discutere ma ha poi conquistato tutti, cittadini e turisti. Le foto, i selfie, le panoramiche con i lupi sono rimbalzati da un social all'altro generando curiosità e interesse, verso Napoli, verso l'opera, l'artista, le tematiche che racconta. Socialmente questo esperimento è riuscito ancor di più: le famiglie con i bambini, gli studenti, le coppie di innamorati, i singoli cittadini, le comitive di turisti sono andate dai lupi, per cavalcarli, per leggere qualche ora in relax sdraiandosi sopra, per baciarsi o semplicemente per ammirarli. Per noi amministratori della cosa pubblica e del bene comune è stata anche una sfida che abbiamo accolto entusiasticamente, un atto di fiducia verso la città e i suoi cittadini che apprezzando il bello sapranno anche tutelarlo – dichiara l'Assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo.Organizzata e curata da Matteo Lorenzelli, animatore della storica galleria milanese Lorenzelli Arte e promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, la mostra, allestita nella piazza, antistante il Municipio, interagisce liberamente con l’architettura cittadina, con i suoi abitanti o con chi è solo di passaggio, rispondendo così ad un preciso intento dell’autore, il quale sostiene che per insegnare amore e rispetto per l’arte alle nuove generazioni [...] il metodo migliore sia far entrare l'arte nella vita quotidiana, rendendo i musei sempre più accessibili e non solo. Le mie sculture, ad esempio, sono collocate nelle piazze: così l'arte crea anche un legame con gli spazi pubblici. È importante costruire una cultura del bene comune.