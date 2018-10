Napoli, la chiesa di San Giacomo degli Spagnoli riapre ma solo per un giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Ottobre 2018, 10:30

I cancelli della chiesa di San Giacomo degli Spagnoli riapriranno oggi pomeriggio, ma aspettate prima di gioire alla notizia. L'apertura durerà il tempo di una celebrazione religiosa perché subito dopo i cancelli torneranno ad essere sprangati, ché quell'antica chiesa è ancora troppo degradata per essere aperta definitivamente, e non per colpa di chi la governa: le infiltrazioni e i danni sono stati quasi del tutto creati dai «vicini di casa» di quella chiesa, cioè da chi occupa Palazzo San Giacomo, ovvero il Comune di Napoli. Ma prima di parlare del degrado fermiamoci a raccontare della buona volontà di chi si batte per riportarla all'antico splendore.