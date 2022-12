Napoli, la città, le donne: i podcast video presentati al Trianon

Voci e storie. Si presenta domani, 13 dicembre alle 10.30, al teatro Trianon il progetto "Napoli la città le donne", una serie di podcast video dedicati a otto napoletane che si sono spese per il sociale in città. Si tratta di clip brevi e agili, ma rigorose nei contenuti e gradevoli nella forma, sia per la fotografia che coglie le peculiari bellezze di diversi luoghi cittadini, sia per la musica di Alessio Arena.

Il progetto parte dal bisogno di raccontare ai giovani, attraverso un canale più congeniale ai loro stili di apprendimento, il ruolo importante giocato dalle donne nella vita cittadina. A ideare l'iniziativa Francesca Galgano con Francesca Marone e Vittoria Fiorelli, con la regia di Raffaele Ceriello, in campo la Federico II in rete con il Suor Orsola Benincasa e l'impegno di docenti universitarie e della Scuola superiore oltre che dei ricercatrici del Cnr.

Alla presentazione intervengono l'assessore regionale alla scuola Lucia Fortini, l'assessessore comunale Maura Striano, il direttore dell'ufficio scolastico Ettore Acerra, il delegato all'innovazione della Federico II Antonio Pescapè, Contatta Giancola, presidente del comitato unico di garanzia della Federico II e la direttrice artistica del Trianon Marisa Laurito. A intervenire anche Maria Caniglia, presidente della IV Municipalità di Napoli.