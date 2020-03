Morto Vittorio Cosentino, l'artista di strada che ha fatto innamorare Napoli

LEGGI ANCHE

Un malore lo ha portato via.era uno straordinario attore e artista di strada. Fondatore di gruppi teatrali, di origine calabrese. Vittorio amava Napoli, anche se aveva trovato sicura residenza nell’ex caserma Rossani a Bari, accolto da ragazze e ragazzi splendidi.«Lo si vedeva in piazza San Domenico Maggiore , - racconta il consigliere Pino dE stasio - a due passi dal mio bar, quanta emozione mi dava nell’ascoltare le sue “declamatorie Shakespiriane”. Un malore, un cupo rantolo lo ha portato via, forse per quel male orrendo che ci ha tolto il sorriso in queste settimane».Numerosi i messaggi di cordoglio rivolti a Vittorio: «Mi fermavo spesso ad ascoltarlo – scrive Antonello sui social - quando mi trovavo a passare in piazza San Domenico Aveva davvero grandi capacità. insomma conosceva bene l'artigianato del palcoscenico e soprattutto il grande valore simbolico che restituiva all'importante concetto del teatro povero».