Napoli, il tesoro del museo Filangieri ritrova casa. Jorio:«Faremo di questo luogo un palazzo delle Arti»

Mercoledì 8 Agosto 2018, 14:38

Il museo Filangieri di Napoli si riappropria del suo antico tesoro: 114 medaglie, 16 armi antiche, 25 monete risalenti al 1800 e 2 volumi del 1979 trafugati dal 1990 in poi hanno ritrovato casa stamattina grazie alla cerimonia di restituzione da parte del comando del nucleo dei Carabinieri che opera a tutela del patrimonio culturale.«Un recupero – ha spiegato Capitano Giampaolo Brasili, comandante del nucleo – che deriva da due importanti attività investigative, una del 2013 e una seconda più recente nel 2017». La restituzione è infatti il risultato di due distinte attività d’indagine: la prima coordinata dalla Procura di Napoli su delega di quella di Ancona; la seconda, invece, nelle mani della Procura di Napoli Nord, che ha sotratto a tre fratelli ricettatori d’arte altro materiale presente nella banca dati dei beni culturali gestita dal comando.Una notizia arrivata Paolo Jorio, direttore del museo - già a capo del museo del Tesoro di San Gennaro - il giorno dopo aver ricevuto l’incarico. «L’ho letto come un segnale inviato da San Gennaro – ha scherzato Jorio – questo palazzo è in movimento e deve darsi una struttura che non sia solo museale». L’ambizione del direttore è rendere il museo un palazzo d’arte a tutti gli effetti, aprendo le sue porte a musica, eventi, e congressi. «Finora è stato mortificato all’interno di una strada senza uscita con il cantiere della metropolitana che lo ha oscurato completamente e la strada di via Duomo chiusa». Secondo il direttore fondamentale per il rilancio è la comunicazione: «I banner che abbiamo esposto all’esterno sono un piccolo passo per far identificare questo luogo come il Palazzo d’Arte Filangieri”.E ad ospitare gli eventi potrebbe essere Villa Livia, la dimora nobiliare patrimonio del museo Filangieri raccontata nella fiction «I bastardi di Pizzofalcone». A confermare l’ipotesi Riccardo Imperiale di Francavilla, membro del consiglio di vigilanza di Palazzo Como insieme al Comune e alla Sovrintendenza. «La struttura necessita di lavori e abbiamo catalogato tutti i beni per fare una ricognizione anche lì – ha spiegato – speriamo di poter ospitare il primo evento al più presto».