Napoli balla con i 100 lupi, ecco l'installazione di Liu Ruowang I Foto

Napoli balla coi lupi. Bacia coi lupi. Li accarezza, li fotografa, già li adora. In piazza Municipio conquista tutti l'installazione del maestro cinese Liu Ruowang: cento sculture in ferro, dal peso di 280 chili ciascuna, che circondano un condottiero (sistemato esattamente sotto le finestre di Palazzo San Giacomo).Organizzata e curata da Matteo Lorenzelli ( galleria Lorenzelli Arte ) con la collaborazione di Milot e promossa dall’assessorato comunale alla Cultura, la mostra "Wolves coming" s'inaugura giovedì 14 novembre ed è in calendario fino al 31 marzo.