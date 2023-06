Pride Park, lavoro e discriminazioni per le persone trans al centro del confronto

Riprendono gli eventi e le iniziative al Pride Park. Giornata intensa con un doppio confronto pubblico su due temi di grande interesse, lavoro e immigrazione.

Si parte alle 16:30 con il panel su lavoro e diversity management, un confronto tra associazioni LGBT+, sindacati, istituzioni e imprenditoria per discutere di Discriminazioni in ambito lavorativo verso le persone LGBT+, le azioni e le buone prassi per rendere gli ambienti di lavoro più inclusivi. Al centro del confronto in particolare la condizione delle persone trans e non binarie alle quali spesso è di fatto negato l’accesso al mondo del lavoro.

A seguire alle 18:30 il confronto si sposterà sul tema dei diritti umani e dei flussi migratori, per discutere sui percorsi di discriminazione multipla, in un’ottica intersezionale, che spesso colpiscono le donne e le persone LGBT+ (e non) migranti, provenienti da paesi dove sono in vigori forte restrizioni legislative che condannano l’omosessualità e la transessualità come reati, fino alla reclusione o alla pena di morte.

La serata continua con il monologo teatrale “Lettera ad un giovane amico” di e con Vanni Piccolo, con la partecipazione di Orazio Rotolo Schifone e la regia di Mariano Lamberti.

La serata si conclude con una serata DJ – set e show organizzata dai gruppi Venus ed Erotika e finalizzata esclusivamente al supporto della parata del Napoli Pride in programma per il prossimo 1luglio.

In programma inoltre una passeggiata in bici, a cura di FIAB Napoli cicloverdi e guida di Manlio Converti, che attraverserà le “tappe” della Napoli gaya, ma anche lesbica e trans.

Partenza Castel dell’Ovo, ore 18:40 e arrivo a Palazzo Fuga per il Pride Park.