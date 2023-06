Pride Park a Napoli con Maurizio de Giovanni e «La mamma dei femminielli»

Presso il Real Albergo dei Poveri – Palazzo Fuga in Piazza Carlo III, a Napoli, continuano gli appuntamenti del Pride Park, una sei giorni di iniziative ed eventi culturali, politici e sociali in difesa delle istanze e dei diritti delle persone LGBTQI+ e non solo. La manifestazione, che terminerà il 30 Giugno, anticipa di una sola settimana la XVI edizione del Napoli Pride, in programma sabato 1 Luglio. In programma oggi, per le 17:30 un talk pubblico su “Cultura, scuola e inclusione” con due ospiti d’eccezione, lo scrittore Maurizio de Giovanni e Maura Striano, assessora all’Istruzione e alla Famiglia del Comune di Napoli. Saranno presenti, tra gli altri, Vincenzo Capuano, Gian Pietro Gentilucci Leonardi, Maria Lippiello e Carmela Smaldone. Modera Claudio Finelli.

A seguire la proiezione dei due corti cult a tematica LGBT+ “Luigi e Vincenzo” di Giuseppe Bucci e “Ambrosia” di Peter Spark. Al termine dei due corti, ci sarà la proiezione del film documentario dedicato all’attivista trans napoletana Loredana Rossi, La mamma dei femminielli – Loredana contro la transfobia di Giulia Ottaviano.

La stessa Loredana Rossi, presente alla proiezione, dopo quest’ultima, intratterrà il pubblico con la tombola dei femminielli.

La serata si concluderà con la musica popolare e le tammorre del gruppo di Torre Annunziata, “Quelli della Curva”.

Il Pride Park riprenderà, poi, lunedì 26 giugno con l’assemblea cittadina antifascista, io reading poetico proposto da Agedo, la proiezione dei corti di Famiglie Arcobaleno e la messinscena del corto per il teatro “Al di fuori dell'amore” di Luca Scafati.

Al Pride Park saranno presenti gli stand di tantissime associazioni LGBTQI+ e non, gli info-point dei centri antidiscriminazione di Napoli, Caivano, San Giorgio a Cremano e Pomigliano d’Arco.

Sarà possibile anche visitare gratuitamente diverse mostre, come quella sul giocattolo di genere o quella del fumetto di Nero Acciaio, ma anche la mostra fotografica sulla storia del femminismo lesbico italiana o quella che rapporta la persecuzione degli omosessuali confinati alle isole Tremiti durante il fascismo. Durante tutti i sei giorni di eventi sarà possibile effettuare i test rapidi, anonimi e gratuiti su HIV, sifilide ed epatite, garantiti dal Check Point di Antinoo Arcigay Napoli e supportato da Rain Arcigay Carta ed Apple Pie Avellino.

Il Pride Park è organizzato dal Comitato Napoli Pride, Antinoo Arcigay Napoli, Le Maree Alfi Napoli e Associazione Trans Napoli con il supporto del Comune di Napoli, Napoli Città della Musica e “Popap!-Popular Albergo dei Poveri” e con l’adesione di molte altre associazioni ed Enti.