Primari di malattia infettiva e pronto soccorso in convegno a Pozzuoli

Una due giorni di lavori all’hotel “Gli Dei” di Pozzuoli con al centro “Le infezioni nel setting emergenziale: una sfida per l’urgentistica e l’infettivologo”. A partire proprio da questo quesito i professionisti hanno dialogato su come utilizzare al meglio le risorse e come debba essere declinata l’accoglienza del paziente. «Molte delle infezioni per il loro carattere di urgenza vanno gestite nel setting intensivistico del pronto soccorso e della medicina d’urgenza e ormai quasi tutte le attività cliniche di ps sono concentrate sui pazienti con infezioni», spiega uno degli organizzatori del forum Fabio Numis, primario di medicina d’urgenza dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie e coordinatore dei Ps degli ospedali della Asl Napoli 2 Nord.

«L’uso eccessivo e inappropriato degli antibiotici messo in pratica negli ultimi decenni, è una delle cause principali del fenomeno “antimicrobico resistenza», spiega Numis, con Nicola Coppola organizzatore del forum.

A confrontarsi sul tema, decine di professionisti della sanità, al cospetto di una platea di 250 partecipanti: Nicola Coppola, direttore della scuola di specializzazione dell’Università Vanvitelli; Ivan Gentile direttore malattie infettive della Federico II; Alessandro Perrella, primario di Malattie infettive al Cotugno di Napoli; Antonio Maffei, primario dell’ospedale di Avellino; Giovanna Guiotto, primario pronto soccorso Ospedale del Mare; Diego Paternosto, primario Ps ospedale di Caserta; Emanuele Durante Mangoni, responsabile Malattie infettive dell’ospedale Monaldi; Rita Murri, direttore Malattie Infettive Policlinico Gemelli, Nicola De Luca, direttore scuola specializzazione Medicina d’Urgenza della Federico II; Mauro Giordano, direttore scuola specializzazione Medicina d’Urgenza della Vanvitelli.