Quirante Rives cittadino onorario di Napoli: il messaggio di de Magistris

Lo scrittore e poeta Josè Vicente Quirante Rives è da oggi cittadino onorario di Napoli. La cittadinanza è stata conferita dal sindaco, Luigi de Magistris, nel corso di una cerimonia che si è svolta al Maschio Angioino come - si legge nelle delibera - «pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, ammirazione ed affetto della Città di Napoli».

«Il legame tra Napoli e la Spagna è profondo, antico e attuale. Sono due popoli mediterranei e latini che servono con la loro carnalità, passione e anima a costruire una visione diversa per l'Europa e il Mediterraneo».



José Vicente Quirante Rives è un avvocato, laureato in filosofia, editore, nato a Cox, Alicante in Spagna. È stato dal 2005 al 2010 Direttore dell'Istituto Cervantes di Napoli dove ha portato avanti e realizzato «un apprezzato e riconosciuto» lavoro culturale attraverso un'intensificazione dell'attività dell'Istituto, soprattutto, nei suoi rapporti con Napoli e la sua comunità. Inoltre è stato cofondatore e direttore della casa editrice Parténope dove ha pubblicato diversi classici di autori napoletani del Novecento tra i quali Giuseppe Montesano, Raffaele La Capria, Domenico Rea, Enzo Striano e dal 2010 al 2012 ha diretto la Fondazione Arte y Derecho di Madrid. È stato direttore dei programmi culturali Casa del Lector, Fondazione German Sanchez Ruipérez, a Madrid. Quirante Rives è anche autore di numerose pubblicazioni che hanno Napoli al centro della sua narrazione e delle sue riflessioni «con una rivisitazione dell'anima ispanica della città di Napoli». Tra gli scritti si ricordano: l'Averno e il Cielo, Napoli nella letteratura spagnola, a cui sono seguiti Napoli spagnola in dieci passeggiate tra strade, palazzi, monumenti e chiese e Elogio del caffè al bar che - si evidenzia nelle motivazioni - «si distingue per il suo sguardo acuto e ricco di affetto su una delle abitudini napoletane più famosa al mondo». E ancora scritti napoletani di Ramòn Gòmez de la Serna e Viaggio napoletano in Spagna, con un' interessante analisi sulle tracce della cultura partenopea in Spagna.

Alla cerimonia hanno partecipato anche l'assessore alla Cultura, Eleonora De Majo, il giornalista e scrittore Piero Antonio Toma, promotore dell'iniziativa, che ha letto la laudatio in cui sono stati illustrati i meriti di Quirante Rives nei riguardi della storia, dell'arte e della cultura di Napoli. Quirante Rives ha ricevuto dal sindaco de Magistris la medaglia e il diploma.

