Muti al teatro San Carlo tra gli applausi: «Non esiste niente di meglio»

«Grandissimo evento: cosa ci può essere di meglio di Muti al San Carlo?» Lo ha detto il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, al teatro di San Carlo di Napolidove si è aperta la tournée italiana del maestro Muti con la Chicago orchestra che dirige da dieci anni. Per il ministro dell'Università Gaetano Manfredi «un evento che conferma la qualità della cultura a Napoli». Presenti in un teatro tutto esaurito da tempo (per il cartellone Concerto d'imprese) il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Con la soprintendente Rosanna Purchia, come già in occasione della prima lirica della stagione, nel palco reale c'è anche il successore designato Stephane Lissner: «Incontrerò Muti, vorrei condividere con lui un percorso e magari anche un progetto sul '700 napoletano nel corso del miei cinque anni».

Trionfale l'accoglienza per il maestro, alla fine della prima parte del concerto dopo i tanti applausi per l'esecuzione della suite Romeo e Giulietta di Prokof'ev, Muti si è rivolto al pubblico che lo ha acclamato: «Abbiamo sofferto un po' di caldo». E poi ha scherzato: «Si può avere un pò di luce in più... sembrano le Fontanelle», in riferimento al noto cimitero storico napoletano.

