Il riscatto dell'Italia per un futuro possibile, la presentazione del libro di Gori live sul Mattino.it

«Abbiamo una grande occasione. Dopo la tragedia che abbiamo vissuto ora possiamo ripartire. La cultura è una opportunità per ritrovarci come comunità». È il mantra del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che alle 18 presenta il suo libro a Napoli nella piazza virtuale della libreria Iocisto. Con lui il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola e il direttore del Mattino Federico Monga. A fare gli onori di casa Claudia Migliore, presidente di Iocisto.

Ultimo aggiornamento: 18:02

