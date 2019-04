CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 24 Aprile 2019, 09:32

Nasce una nuova libreria. Tra il bosco di Capodimonte e le Vele di Scampia, nel cuore di Miano. Il negozio, un Mondadori Bookstore, oltre a trovarsi nel centro della periferia nord napoletana, sorge in un luogo speciale: i vecchi stabilmenti della Peroni, sulle cui ceneri è nato un centro commerciale dal nome evocativo, «La birreria». Oggi pomeriggio, alle 16.30, l'inaugurazione di gran parte dei settanta negozi che animeranno il consorzio, di proprietà del gruppo Cualtu, con sede a Cagliari.Tra questi il punto Mondadori. In posizione strategica, in una delle «isole» - sono gli esercizi centrali e accanto ai principali punti di ristoro. La facciata è quasi monumentale, 4 metri e mezzo d'altezza con entrata su tutta l'ampiezza, il marchio coi colori sociali nero e rosso campeggia in bella vista.Dentro, centocinquanta metri quadri in un unico salone i cui scaffali, dalla narrativa alla storia, dalle biografie degli youtuber alla folta sezione per l'infanzia che da sola conta più di mille titoli, raccolgono ben 12000 volumi.Antonio Verderame, il responsabile, affiliato al marchio di Segrate, sottolinea: «La scelta di collocare una libreria fuori dai luoghi classici sta diventando quasi una politica, per Mondadori. Non è un paradosso scegliere di crearne una così grande a Miano». Ma le ragioni ci sono: «Un centro commerciale, che chiaramente sorge in zone non centrali, attrae moltissimi clienti. Qui le stime si aggirano attorno ai tre milioni di presenze l'anno» dice. E poi parla dei motivi culturali: «Chiaramente mettere una libreria a pochi metri dalle Vele è una sfida. Ci vuole follia e speranza, per farlo. Ma se le cose vanno bene può diventare un presidio».