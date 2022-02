Alla scoperta di luoghi e arte, tre proposte tutte da ascoltare. Con “Taxi. Storie per le vie di Napoli”, una serie di podcast per scoprire la storia e il patrimonio culturale della città. Questa l'iniziativa promossa da Progetto Museo con il contributo di Regione Campania e Reale Mutua, nell’ambito di "Accogliere ad arte Napoli", progetto che dal 2016 a oggi ha coinvolto oltre 1500 tassisti, vigili urbani, dipendenti del trasporto pubblico, addetti al verde e dipendenti del trasporto pubblico in un percorso di formazione e conoscenza delle bellezze della città.

Il primo podcast è già presente da oggi, venerdì 4 febbraio 2022, sulle piattaforme di Spreaker (https://www.spreaker.com/show/taxi-storie-per-le-vie-di-napoli) e Spotify (https://open.spotify.com/show/5wroFtSneKdVGDLRyTlKPr), i successivi saranno resi disponibili rispettivamente dal 14 febbraio e dal 24 febbraio.

Ambientati in un taxi, i podcast utilizzano come espediente narrativo le conversazioni tra Sara, una giovane restauratrice trasferitasi da poco a Napoli per lavoro, e Ciro, un tassista napoletano. Entrambi grandi conoscitori della città. A loro modo. A realizzare i primi audio Francesca Amirante, Maia Confalone, Caterina De Vivo e Laura Fusca. I testi sono di Giordana Mari e Alessandro Weber, le voci di Giancarlo Cosentino e Irene Grasso. Il montaggio e le sonorizzazioni di Bruno Troisi. Le ambientazioni vanno dal molo Beverello al casale di Posillipo al Palazzo reale a Capodimonte, dal Vomero a Salvator Rosa.