Alla vigilia dell'inaugurazione della stagione 2019/2020 del Teatro di San Carlo con La dama di picche di Pëtr Il'ič Čajkovskij, in scena da mercoledì 11 dicembre, questa mattina i ragazzi del Liceo Margherita di Savoia, vestiti per l'occasione da carte da gioco, hanno inscenato un flash mob insieme con i Morks, vivaci trampolieri in costume.