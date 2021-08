Teatro San Carlo, visita guidata a Ferragosto tra palchetti e terrazze

Torna il 15 agosto 2021 alle ore 17.30 “Il San Carlo Dentro e Fuori”, una visita guidata per scoprire la storia meno nota del teatro. Il tour attraverso il foyer, il palco reale, passando per la sala e accanto agli stucchi dorati e il maestoso velario di Cammarano, le barcacce Rossini e Donizetti, terminando con la luminosa terrazza che guarda ai Giardini del Palazzo Reale, immaginando così il percorso segreto dei sovrani borbonici.

Oltre allo speciale tour di Ferragosto, le visite guidate, in italiano, inglese e francese, continuano regolarmente per tutto il mese di agosto, dal lunedì alla domenica (10-18), l’unico giorno di chiusura è fissato per venerdì 16. Per entrare, serve il green pass.

Al centro storia, aneddoti e curiosità di quella che era ed è la vita artistica del tempio dell’arte napoletano. Con una visita speciale, inoltre, si possono visitare il palco di Rossini e quello dì Donizetti, direttori musicali nell’Ottocento, il palco Reale e la splendida terrazza che affaccia sul giardino romantico di Palazzo Reale. Per informazioni e prenotazioni: 0817972330.