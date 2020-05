«Un lupo al Museo», il Mann lancia il format di Ugo Capolupo per confrontarsi su razzismo e censura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la serie di video “Un Lupo al Museo di Ugo Capolupo, il Mann ha ospitato degli esperimenti sociali che hanno messo al centro temi etici come la lotta al razzismo, al bullismo e alla censura: da oggi, alcune puntate del format sono presentate sulla pagina Facebook dell'Archeologico.I visitatori del Museo coinvolti nelle riprese hanno condiviso la finalità dell'esperimento, dando il proprio consenso alla diffusione dei video, anche per scopi didattici.Il format, realizzato in fase sperimentale nell'ambito dei progetti curati da Ludovico Solima (Università della Campania Luigi Vanvitelli) sull'uso dei nuovi linguaggi della comunicazione digitale, è stato presentato al Mann a un gruppo di docenti e studenti universitari (Dipartimento di Sociologia e Dipartimento di Scienze della comunicazione) nell'ambito di un workshop, che, nello scorso gennaio, ha visto la partecipazione di Antonio Lampis (Direttore Generale Musei del Mibact) e Paolo Giulierini (Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli). La sigla della serie video è stata realizzata da Alessandro Rak.Ugo Capolupo, da diversi anni, lavora su grammatica e divulgazione degli esperimenti sociali: ottimo il riscontro del ciclo video “Ai confini della Realtà”, realizzato con Fanpage.it e particolarmente apprezzato dagli utenti Youtube (tra i top 10 della piattaforma nel 2018).