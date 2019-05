Lunedì 27 Maggio 2019, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2019 08:26

In attesa dei dati definitivi, dovrebbero essere sette i candidati eletti nel Movimento 5 Stelle nella Circoscrizione meridionale, con una sostanziale conferma degli uscenti.Si piazzano benissimo i due parlamentari europei uscenti in Campania: il sannita Piernicola Pedicini è terzo in classifica con quasi 50mila voti (49.249), mentre la salernitana Isa Adinolfi è quinta con 33mila preferenze.Sfiorano l'elezione i candidati napoletani. Mariano Peluso, napoletano del Vomero, è al nono posto con 22mila voti, Luigi Napolitano, di origine di Secondigliano, è decimo per una manciata di voti, anche lui sopra quota 22mila.