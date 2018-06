Lunedì 11 Giugno 2018, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 09:01

Si va al ballottaggio a Quarto e Qualiano, comuni in cui le campagne elettorali erano state segnate da colpi di scena e polemiche a non finire. Tempi supplementari a Qualiano, dove a contendersi la fascia tricolore saranno Raffaele De Leonardis (centrodestra) e il sindaco uscente Ludovico De Luca (centrosinistra). A Quarto, invece, tra due settimane si scontreranno Antonio Sabino (centrosinistra) e Davide Secone (sinistra). Terza Rosa Capuozzo, il sindaco uscente del comune flegreo. Sabino, per una manciata di voti, non è riuscito ad imporsi al primo turno. I giochi dunque si riaprono in entrambe le città.