Giovedì 17 Ottobre 2019, 09:18

Ci sono i soldi - 250 milioni della Regione la grande scommessa del presidente Vincenzo De Luca - «ma riorganizzare il pianeta casa e tutte le politiche abitative non sarà lo stesso una passeggiata» racconta l'assessore regionale all'Urbanistica Bruno Discepolo. Che ha faticato e non poco per mettere in piedi un Piano dove è previsto anche il coinvolgimento dei privati. La Regione punta a riqualificare un patrimonio di oltre 65mila immobili - quelli dello Iacp - e a riordinare il sistema delle assegnazioni e delle graduatorie. Che sono un'autentica giungla, serve «fare un'operazione trasparenza» perché in molti Comuni sono bloccate da anni con il paradosso che ci sono le case ma non vengano assegnate malgrado la grande richiesta della cittadinanza. L'ente di Santa Lucia per affrontare questa rivoluzione si è dotata un nuovo strumento, l'Acer - acronimo che sta per Agenzia campana edilizia residenziale - presieduta da David Lebro. Un oggetto misterioso fino a ieri, quando a Palazzo Armieri nell'ambito di un convegno dedicato a una tematica molto complessa è stata presentata al pubblico. Al tavolo del convegno il presidente Vincenzo De Luca, Discepolo, Lebro, la presidente dell'Acen Federica Brancaccio, il segretario regionale del Sunia Antonio Giordano, Gennaro Vitale presidente dell'Ance Campania e tutte le parti sociali.