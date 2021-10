«Alta velocità, Napoli-Bari: entro il 2023 i primi test»

Per l'Alta Velocità Napoli-Bari «saranno conclusi i lavori a fine 2023 ma poi ci saranno i test». A chiarirlo é stato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo a "Sabato anch'io" su Rai Radio1, ha sottolineato che altre infrastrutture di Alta Velocità «vanno ancora progettate come la Salerno-Reggio Calabria, ma tutta l'Alta Velocità sarà avanzata nel 2026».

«Il monitoraggio di ciò che avviene adesso è fondamentale e per questo - ha sottolineato Giovannini - abbiamo messo a punto un sistema informatico molto dettagliato per capire come ogni Comune sta procedendo sulle opere».