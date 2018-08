Anac: sì al bando per i due impianti delle ecoballe in Campania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Agosto 2018, 10:30

Ecoballe: per tentare di farle sparire la Regione è pronta a spendere 630 milioni. E così, calcolando i soldi già spesi per lo smaltimento e il fitto delle piazzole, quella maledetta spazzatura costerà a conti fatti più di un miliardo. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati pubblicati i bandi per i due impianti di Giugliano e Caivano dove si lavoreranno i rifiuti impacchettati che partiranno poi per destinazioni diverse.I bandi scadono il 10 settembre e avviano una procedura tecnicamente definita comparativa con negoziazione che è stata approvata dall'Autority Anticorruzione (Anac). Entro quella data si appalteranno la costruzione degli impianti e il successivo smaltimento dei rifiuti. A Giugliano si spenderanno 19 milioni e 600 mila euro per la realizzazione degli impianti da realizzare nell'area ex Enel di Ponte Riccio e 199 milioni e 200 mila euro per lo smaltimento di 1 milione e 200 mila tonnellate di spazzatura. Quindi si pagheranno 166 euro a tonnellata. L'idea di fondo è quella di recuperare tutti i materiali e tutta l'energia possibile. Secondo la Regione, il 50 per cento dei rifiuti sarà trasformato in materiale da riciclare e il 30 per cento diventerà Css (cioè combustibile secondario). Ma il 20 per cento finirà comunque in discarica. Il vincitore dell'appalto avrà quattro mesi per avviare i lavori e un anno per costruire la struttura, poi dovrà smaltire 200 mila tonnellate all'anno. A conti fatti per terminare le operazioni ci vorranno più o meno otto anni.