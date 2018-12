Anm Napoli, in campo il garante: «Niente scioperi sotto Natale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Dicembre 2018, 07:00

Niente scioperi sotto Natale. L'Authority invita i sindacati a rinviare a dopo le feste il blocco dei trasporti Anm (metro, bus e funicolari) già annunciato - e autorizzato regolarmente - per il 14 dicembre. Il pressing della Commissione nazionale di garanzia sugli scioperi è rivolto a scongiurare ulteriori disagi ai cittadini napoletani e ai turisti, dopo quelli patiti nei giorni scorsi a causa dei blocchi a sorpresa delle funicolari, fermatesi a ripetizione, per 6 giorni la scorsa settimana (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) a causa delle assenze per malattia dei capiservizio. La Faisa Cisal, a seguito del vertice in Prefettura tenutosi lunedì, ha chiuso negativamente la procedura di raffreddamento e proclamato lo sciopero di 4 ore (dalle 13 alle 17) di venerdì prossimo.