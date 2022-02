Assegno unico, il ginecologo Irollo: «Servono altre misure contro la denatalità»

«Bene l’iniziativa dell’assegno unico ma non è la sola sofferenza economica a spiegare la denatalità ma anche e soprattutto l’aumento della sterilità», sottolinea il ginecologo campano Alfonso Maria Irollo, direttore clinico del Gruppo Chianciano Salute Pma, uno tra i più autorevoli esperti di fecondazione assistita in Italia.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Fecondazione assistita, Irollo: «Abbassamento rimborso è... IL DIBATTITO Procreazione assistita, la Federlab Campania dice no al regionalismo... LA SANITÀ Fecondazione assistita, da Chianciano nuove tecniche anti-age...

«Le tecniche di fecondazione assistita potrebbero far nascere, solo in Italia, 100 mila bimbi in più, ma è necessario incrementare il sostegno economico in favore dei centri pubblici e convenzionati, per permettere alle coppie sterili che seguono il percorso Pma (procreazione medicalmente assistita), di poter sostenere le spese per i trattamenti», conclude Irollo.