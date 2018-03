L'assemblea del Pd Napoli finisce in rissa: interviene la polizia

Bagarre all'assemblea pubblica del del Pd metropolitano di Napoli ad Ercolano. Un botta e risposta su una richiesta di dimissioni del segretario Massimo Costa ha infatti scatenato litigi ed urla in sala tanto che è dovuta intervenire la Polizia di Stato, già presente all'evento, per sedare gli animi. Tutto sarebbe iniziato dalla richiesta di dimissioni avanzate da Nicola Oddati al fine di azzerare la ferita inflitta dal congresso provinciale del Pd. A Oddati ha risposto Tommaso Ederoclite che ha fatto presente che aveva sforato il tempo e, quindi, doveva terminare l'intervento. Da qui la contro risposta di Oddati sui metodi sbagliati del partito e la ressa in sala tra urla e proteste. Gli agenti che erano già presenti a tutela dell'ordine pubblico, è entrata in sala per riportare la calma tra i militanti.

Mercoledì 14 Marzo 2018, 19:43 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2018 20:26

«Dire che la responsabilità è di tutti non deve significare che le responsabilità sono uguali per tutti. Qualsiasi ripartenza presuppone la ricostruzione di un pensiero e poi di un modello organizzativo e di nuove categorie per interpretare una società profondamente cambiata, ma poi sarà anche questione di nomi e cognomi credibili per guidare una risalita». Così, in una nota, Antonio Marciano, consigliere Regionale Pd e membro della direzione nazionale. «Chi ha guidato il partito a Napoli e in Campania - ha aggiunto - deve compiere un gesto di serietà e mettersi di lato per aiutare una ripartenza. Il tema è rispondere alle centinaia di migliaia di persone che ci hanno punito, alle quali dobbiamo dire con nettezza che abbiamo imparato la lezione».