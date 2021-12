Bartolomeo Pepe, l’ex senatore no vax ora è intubato in terapia intensiva: «Situazione molto critica»

È intubato in gravi condizioni, nella rianimazione del Cotugno, per una polmonite bilaterale interstiziale da Sars-Cov-2, l'ex senatore no vax Bartolomeo Pepe, 59 anni, di Casalnuovo. Il politico, eletto nel 2013 candidato al Senato della Repubblica, in regione Campania, con il Movimento 5 Stelle e poi passato, nel 2015 e fino al termine della XVII legislatura, sotto le insegne del gruppo parlamentare di centro destra Grandi Autonomie e...

