Arriverà a Napoli anche il fondatore di Microsoft, Bill Gates. Vuole fare le cose in grande il Partito popolare europeo che, grazie al capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, ha organizzato un evento all'ombra del Vesuvio dal prossimo 6 al 9 giugno. Chiaramente, per l'occasione, oltre a duecento eurodeputati di ogni Paese iscritti al Ppe, non potrà mancare all'appuntamento partenopeo Silvio Berlusconi che da sempre si definisce un napoletano nato a Milano. La location del meeting del Partito popolare europeo è stata già scelta: Palazzo Reale. «Già immagino - racconta Fulvio Martusciello, che è l'artefice di questa kermesse - i parlamentari che arriveranno da tutta Europa affacciarsi sulle bellezze della città dal suo palazzo più prestigioso».

Non sarà, quello napoletano, un incontro-vetrina. Alla quattro giorni partenopea gli eurodeputati del Ppe discuteranno del programma da presentare in vista delle prossime elezioni per Bruxelles del 2024. Incontri politici, ma anche aperti ad esponenti dell'eccellenza imprenditoriale. Di qui l'idea di invitare ad uno dei panel il guru dell'informatica, Bill Gates. Non una prima volta per il magnate della Microsoft perché Gates Napoli la conosce assai bene, anche se l'ha vista principalmente dal suo panfilo che di tanto in tanto fa capolino d'estate nelle acque antistanti il golfo e la costiera amalfitana. I meeting di Palazzo Reale vedranno poi la presenza della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ma anche il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

A fare gli onori di casa, oltre a Berlusconi e Martusciello, ci sarà ovviamente il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che per 28 anni è stato protagonista indiscusso della politica di Forza Italia in Europa. Questa è la prima legislatura da parlamentare in Italia di Tajani, che a Bruxelles è stato anche presidente del Parlamento europeo. Decisivi questi rapporti per convincere il collega tedesco, Manfred Weber, capogruppo del Ppe, a far svolgere questo evento nella capitale del Mediterraneo. In uno dei panel, il titolare della Farnesina affronterà i temi più spinosi - dopo dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia - con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Quattro giorni e tre serate di gala: due cene è previsto che si svolgano in città, mentre un evento serale dovrebbe tenersi tra le meraviglie di Pompei. Per Forza Italia si tratta anche di un modo per far vedere agli oltre 200 eurodeputati del Ppe le bellezze e le straordinarie potenziali della Campania.

Gli eurodeputati, secondo il programma che stanno mettendo a punto gli organizzatori, non resteranno chiusi a Palazzo Reale senza interagire con la città. L'idea è di far vivere Napoli a tutti i partecipanti. Il meeting si concluderà poi a Roma, l'ultimo giorno, con un incontro dei parlamentari del Ppe con Papa Francesco, anche per ribadire le radici cristiane di Forza Italia e del partito popolare europeo. Da Bill Gates, passando per il Segretario della Nato alla presidente della Commissione Europea: decisamente Fi vuole fare le cose in grande.