Autonomia differenziata, ddl Calderoli approvato all'unanimità. Calenda: «Ennesima presa in giro elettorale»

Il ddl sull'autonomia differenziata è stato approvato dal Cdm all'unanimità, accompagnato da un applauso dei presenti, riferiscono alcuni partecipanti alla riunione, in corso a Palazzo Chigi, all'Adnkronos. Dopo il via libera appena votato, il disegno di legge, a quanto si apprende, verrà sottoposto al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni.

Autonomia, caos fondi. Soldi extra per il Nord con la ripartizione Irpef alle Regioni

Calenda: «Presa in giro elettorale»

«L'approvazione del ddl Autonomia in Cdm è l'ennesima presa in giro elettorale di una politica che fa propaganda sull'assetto istituzionale dello Stato. Questa roba arriva in parlamento fra 6 mesi. Ma lo approvano di corsa e male la settimana prima delle elezioni regionali.» Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda

Gribaudo: «Inaccettabile fuga in avanti»

«Oggi in Consiglio dei ministri arriva l' autonomia differenziata targata Calderoli. Una misura che divide il Paese, varata scavalcando ogni confronto con Regioni e Parlamento. Una fuga in avanti inaccettabile. Serve un confronto, ha ragione Elly Schlein, le Regioni del Sud e quelle a guida PD chiedano subito una convocazione urgente della Conferenza Stato-Regioni». Lo afferma Chiara Gribaudo del Pd in seguito alla presa di posizione di Elly Schlein sul tema