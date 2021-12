Caivano, il sindaco Falco revoca le deleghe a tutti gli assessori

Il sindaco Enzo Falco ha azzerato la giunta, revocando tutte le deleghe ai sei assessori finora in carica e dando così via al rimpasto. Un provvedimento, questo, chiesto dagli stessi partiti della maggioranza di centrosinistra all’indomani dell’approvazione del bilancio. Il nuovo esecutivo potrebbe essere nominato già entro fine settimana.

Pertanto i partiti che sostengono l’amministrazione comunale hanno presentato alla fascia tricolore una rosa di nomi.

Naturalmente sarà poi Falco a scegliere i nuovi componenti della giunta municipale, anche se alcuni candidati appaiono verosimilmente scontati.

Infatti dovrebbero essere riconfermati la pidiessina Pierina Ariemma (vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione, sanità e trasporti), Carmine Peluso di Italia Viva (lavori pubblici e manutenzione) e l’assessore all’anagrafe e risorse umane, Maria Donesi (Articolo 1 - Verdi).

Certamente sarà sostituito il tecnico Ernesto Palmieri (bilancio) per far spazio ad esponenti di Noi Campani. Tra il toto assessori il possibile il ritorno di Tonia Antonelli di Noi Campani (ex responsabile della polizia municipale) e Pasquale Mennillo di Italia Viva, già responsabile del settore delle finanze.

Gli altri assessori "perdenti posto" sono, per ora, Antonio De Lucia (Pd), con delega all'urbanistica ed il pentastellato Pasquale Penza (ambiente).