Campania, la fame di lavoro: in 150mila per duemila posti al concorsone

Lunedì 29 Luglio 2019, 08:00

Per i primi due bandi per poco più di duemila posti sono arrivate fino a ieri sera 508mila domande, ma ogni concorrente poteva presentare tre richieste. In corsa dunque 150mila e 452 tra diplomati e laureati. Numeri da record anche se a palazzo Santa Lucia sono convinti che si arriverà a quasi 200 mila persone. Sono i primi numeri del maxi concorso bandito dalla Regione e fortemente voluto dal presidente Vincenzo De Luca. È solo la prima tranche perché alla fine si dovrebbe arrivare, in tre anni, a coprire 10 mila posti vacanti nei 176 comuni campani che ne hanno fatto richiesta (compreso l'ente Regione).