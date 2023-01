Campania, bando da 23 milioni per le imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina

Aiuti in arrivo. «Pubblicata la preinformativa del bando per 23 milioni di euro destinati alle imprese agricole che hanno subito danni economici a causa del conflitto in Ucraina. Le risorse sono destinate a bilanciare almeno in parte il marcato incremento dei costi di produzione e delle materie prime determinati dalla crisi energetica». Lo ha annunciato Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania, e ha sottolineato che si tratta di «una misura condivisa con il presidente Vincenzo De Luca nell'ottica di dare il massimo supporto alle imprese e fornire un sostegno concreto all'agricoltura campana in un momento di particolare difficoltà».

«Le risorse - spiega Caputo - saranno erogate attraverso la nuova Misura 22 del Psr Campania, misura condivisa con il tavolo verde ed utilizza tutto il plafond messo a disposizione dalla Commissione Eu. Siamo la regione che eroga maggiori risorse per questo tipo di misura straordinaria che consentirà il riconoscimento di un contributo sulla scorta dei parametri oggettivi utilizzati dallo strumento Uma per il consumo del carburante ad uso agricolo. Rispettando i limiti imposti dalla Commissione Ue, è stata ideata una ipotesi di riparto proporzionale per specifici scaglioni, al fine di ottenere una equa ripartizione della dotazione finanziaria massima complessiva consentita di 23 milioni di euro, sul quantitativo di litri di carburante effettivamente consumato dall'azienda. Siamo impegnati a salvaguardare l'operatività dei nostri settori produttivi attraverso un intervento che consente di supportare quelle imprese agricole che per prime hanno subito gli effetti del conflitto in Ucraina». Conclude l'assessore regionale all'Agricoltura: «La nostra priorità è sostenere il comparto agroalimentare campano, segnato negli ultimi tre anni dai rilevanti impatti della crisi climatica, pandemica ed energetica».