Campania, approvata la legge su organizzazione del consiglio regionale

Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato a maggioranza, con il voto favorevole di Forza Italia e Fratelli d'Italia, il voto contrario della consigliera Maria Muscarà e del Movimento 5 Stelle e la non partecipazione al voto della Lega, la proposta di legge «Disposizioni in materia di organizzazione del consiglio regionale». Sui 36 votanti, 31 sono stati i voti favorevoli, un voto contrario, tre astenuti. «La proposta di legge è finalizzata alla razionalizzazione organizzativa, al contenimento e controllo della spesa anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa e di rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi politico programmatici», ha spiegato il consigliere Andrea Volpe, questore alle finanze del consiglio regionale della Campania. I regolamenti di organizzazione del consiglio regionale sono deliberati dall'ufficio di presidenza, anche per specifici settori, e trasmessi alla commissione consiliare permanente competente in materia di Affari istituzionali e alla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e finanze, che rendono palese il parere nel termine di 15 giorni dalla loro assegnazione.

«Trovo pericoloso che si voglia esautorare la commissione dal proprio ruolo che, oggi, esprime parere obbligatorio e non vincolante sulle modifiche ordinamentali, e trovo tra l'altro surreale che tra i firmatari ci sia proprio il presidente della stessa Commissione che, così, contribuisce all'esautoramento del ruolo della Commissione», ha sottolineato Muscarà.