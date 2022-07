Ciarambino dona il sangue: «Sensibilizzare e motivare i cittadini»

Giornata per la donazione del sangue promossa dal consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, su iniziativa della vice presidente Valeria Ciarambino che, stamani, ha donato il sangue nel camper di Avis posizionato davanti alla sede dell'assemblea legislativa campana, al Centro direzionale di Napoli, nell'ambito dell'iniziativa organizzata insieme con la fondazione Giambrone per la ricerca e la cura della talassemia. «Durante il periodo estivo, la carenza di sangue, aggravata dalla pandemia, diventa emergenza e, per questo, occorre sensibilizzare e motivare i cittadini alla donazione del sangue, che è fondamentale per la vita dei pazienti talassemici, ma anche per tante altre attività sanitarie anche ordinarie, come gli interventi chirurgici e l'assistenza ai pazienti oncologici» - ha detto Ciarambino -. «La generosità spontanea dei cittadini - ha aggiunto - è sicuramente molto presente ed importante, ma occorre mettere in campo, come istituzioni, misure ed interventi che ne rafforzino la motivazione, come, ad esempio, la possibilità di effettuare le analisi cliniche ed anche esami diagnostici aggiuntivi senza pagare il ticket e senza liste di attesa per chi dona il sangue, ed è questa la proposta che presenterò oggi in Consiglio regionale».

«La nostra iniziativa è solo il punto di inizio di una campagna di sensibilizzazione più ampia - ha sottolineato la capogruppo regionale di »Insieme per il Futuro«-, che punta sulla donazione del sangue da parte dei consiglieri regionali i quali, come rappresentanti del popolo, possono essere ulteriormente motivanti per i cittadini, e sulla sensibilizzazione sociale affinché la donazione del sangue diventi un gesto costante di civiltà e di amore per il prossimo».