Precari della sanità sul piede di guerra: «Eravamo utili solo durante l'epidemia»

«Ci avete chiamato eroi e ora ci dimenticate». E' il grido disperato degli oltre 70 operatori socio sanitari e i 20 infermieri che hanno prestato servizio all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta che ieri mattina hanno protestato in un flash mob pacifico presso la sede del nosocomio provinciale. Secondo la nuova bilancio del dicembre scorso, nelle more dei concorsi per stabilizzare il personale precario operativo durante...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati