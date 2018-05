Consiglio regionale senza De Luca, M5S chiede di spostare seduta inutilmente

Lunedì 21 Maggio 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 12:58

Pesa l'assenza in aula del governatore campano Vincenzo De Luca e il Movimento 5 Stelle chiede una sospensione per convocare la Conferenza dei Capigruppo. Messa ai voti, la proposta è stata respinta. In una seduta monotematica sui rifiuti, il Consiglio regionale avrebbe dovuto discutere del tema, caldeggiato dal Movimento 5 Stelle, che ne aveva fatto richiesta immediatamente dopo le inchieste, giudiziaria e giornalistica, su presunti interessi illeciti nello smaltimento dell'immondizia. In aula, però, De Luca non c'è.La grillina Valeria Ciarambino ha evidenziato, in apertura dei lavori, la necessità della presenza del presidente della Giunta regionale. Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra, ha posto l'accento sulla presenza in aula di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente regionale con delega all'Ambiente, «persona competente, a differenza del governatore che ritengo incompetente. Prima di far naufragare la discussione sui rifiuti, occorre parlarne». Dai Cinque Stelle, con Vincenzo Viglione, arriva la richiesta di una sospensione per convocare i Capigruppo perché, a suo avviso, «la presenza di De Luca è opportuna per il dibattito sui rifiuti». «Mi era parso di capire che la richiesta di una seduta monotematica fosse relativa a una riflessione sul ciclo dei rifiuti - ha affermato Bonavitacola - se poi ho capito male, me ne scuso».Nella Capigruppo che ha fissato per oggi la seduta monotematica sui rifiuti, i grillini avevano presentato una mozione che, però, non ha trovato i numeri per poter essere inserita all'ordine del giorno, «circostanza superata dal fatto che in ogni caso e in maniera volontaria, abbiamo deciso di discutere del tema». Messa ai voti, la proposta dei grillini di sospendere la seduta è stata respinta con 24 voti contrari, su 26 consiglieri presenti, il minimo 'sindacalè per evitare che la seduta saltasse per mancanza del numero legale. «Vedo che la smania di discutere di rifiuti è svanita in un attimo - ha commentato Bonavitacola - È bastata l'adrenalina di far mancare il numero legare, non si capisce ottenendo quale grandioso risultato storico. Se poi vi sareste accontentati di questo...».