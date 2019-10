Napoli, a Villa Bruno l'evento “Costruisci il Futuro” di Campania Libera

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 16:45

Sabato 26 ottobre, apresso Villa Bruno, Campania Libera presenta “Costruisci il Futuro”. L’evento politico affronterà i temi: “Ambiente /Terra dei fuochi”, “Lavoro/Politiche sociali”, “Sicurezza”. Saranno presenti e interverranno: il governatore Vincenzo De Luca il viceepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola, i consiglieri regionali Tommaso Casillo e Francesco Emilio Borrelli e don Maurizio Patriciello, da anni impegnato in prima linea nella Terra dei fuochi.In occasione del prossimo appuntamento elettorale per l’elezione del presidente della Regione,, da sempre alleata del governo de Luca, ha organizzato l’evento «per discutere insieme del futuro della nostra regione». Durante la giornata saranno aperti spazi di confronto e condivisione messi a disposizione dei cittadini che potranno partecipare in maniera attiva alle “Agorà tematiche”. Consiglieri regionali ed esponenti della società civile si confronteranno su scottanti tematiche: “Ambiente, Lavoro e Sicurezza”. Le Tavole Rotonde, saranno anche l’occasione per raccontare i risultati ottenuti in questi anni ed i progetti in cantiere, raccogliendo spunti e sollecitazioni. Una manifestazione all’insegna della partecipazione, della condivisione e del costruire comunità.Nel corso della giornata sarà possibile visitare gratuitamente(mostra il tesoro svelato), il Museo del vino e il Torchio del 1700 e la mostra. Anche i più piccoli avranno uno spazio tutto per loro, con attività ludico/ricreative e spettacoli