Consiglio regionale sciolto per mancanza di numero legale. I grillini hanno chiesto il voto elettronico sul provvedimento dei debiti fuori bilancio da cui è risultato che a essere presenti in aula erano solo 22 consiglieri su 51. Numeri non sufficienti a proseguire la seduta. «È oramai diventata prassi che appena De Luca lascia l'aula i consiglieri di maggioranza vanno via - ha detto Luigi Cirillo del Movimento 5 Stelle - Potremmo inserirla nel regolamento questa cosa, visto che si ripete ogni volta».

Martedì 13 Novembre 2018, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 17:56

