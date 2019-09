Caos Municipalità a Napoli: anche le missioni nel mirino dei pm

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Settembre 2019, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 08:41

Il mistero delle firme e delle presenze. Il fascicolo d'indagine aperto dalla Procura di Napoli sulla partecipazione di due consiglieri della VI Municipalità ai lavori della commissione non è l'unico aspetto che viene vagliato in questi giorni dagli inquirenti.Si parte, ovviamente e come sempre, dal presupposto della presunzione di innocenza degli indagati. Ma gli inquirenti - che possono contare su una consistente mole di documenti acquisiti negli uffici del parlamentino della zona orientale cittadina - vogliono fare chiarezza non solo sulla seduta del cinque aprile 2017 (nella quale, ricordiamo, emergerebbero presunte anomalie tra le firme d'ingresso ai lavori della commissione Ambiente e territorio e l'orario di chiusura dei lavori); in seguito ad alcuni esposti giunti in Procura si sollevano dubbi sulla regolarità di alcune procedure.