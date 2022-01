Caos scuole in Campania, il senatore Grassi (Lega): «De Luca come un novello don Rodrigo»

«De Luca è un novello Don Rodrigo che prima causa le inefficienze che mettono in pericolo i cittadini e poi pretende di proteggerli privandoli di un diritto fondamentale come quello allo studio»: il senatore della Lega Ugo Grassi accusa il governatore della Campania per l'ordinanza di chiusura delle scuole.

L'esponente del partiti di Salvini sottolinea come il Tar della Campania, che ha sospeso l'ordinanza con la quale la Regione ha disposto la didattica a distanza nelle scuole dell'infanzia, delle elementari e delle medie presenti su tutto il territorio regionale, ha evidenziato come le difficoltà del sistema sanitario regionale, menzionate nella memoria difensiva dagli avvocati dell'ente lungi dal giustificare l'adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di collasso anche sul sistema trasporti.

«Bene: questo è De Luca - continua Grassi - Un novello Don Rodrigo che prima causa le inefficienze che mettono in pericolo (forse) i cittadini e poi pretende di proteggerli privandoli di un diritto fondamentale qual è quello allo studio. Mi irrita, come padre, l'indifferenza di quest'uomo ai danni psicologici che i nostri ragazzi stanno subendo. Chi ha figli sa di cosa parlo».