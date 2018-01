Capodanno a Napoli, De Magistris: «Troppe transenne, immagine di paura»

A Napoli piazza del Plebiscito con migliaia di persone per la notte di Capodanno: «Piazza piena ma troppe transenne. L'immagine che si vede un po' ovunque è quella di un Paese che ha troppa paura», secondo il sindaco Luigi de Magistris. «La sicurezza - afferma - è un bene fondamentale, ma c'è la sensazione di una corsa per 'mettere a posto la praticà perdendo il buon senso. Vedere la piazza di Torino vuota, con persone accalcate dietro le transenne, è un'immagine che non mi piace». Di questi temi, ricorda il sindaco, «parlai anche con il ministro degli Interni. Un paese forte deve avere la capacità di non creare queste transenne. La sicurezza si deve garantire ma lo si può fare in modo diverso». Secondo de Magistris «il grande evento non deve diventare momento di apprensione. E poi ci si chiede: perché qui in piazza Plebiscito siamo circondati da transenne, mentre sul lungomare vanno migliaia di persone tutte mescolate?».

Lunedì 1 Gennaio 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 11:11

