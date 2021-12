Consigliere e magistrato, Cartabia gela Maresca: «Mai più un caso simile»

«La proposta che farò alle forze politiche è che un caso Maresca - reintegrato martedì dal Csm in magistratura pur essendo consigliere comunale a Napoli - non possa più accadere. L’indipendenza deve essere non solo applicata ma anche percepita». È l’affondo della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, intervenendo ieri ad Atreju alla consueta convention organizzata da Fratelli d’Italia e da Giorgia Meloni. Non sono passate neppure...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati