L’Assemblea è stata convocata per le ore 16:00. All’ordine del giorno della seduta anche la modifica all’istituzione delle commissioni consiliari permanenti e il riconoscimento della legittimità di diversi debiti fuori bilancio. Sarà possibile seguire i lavori della seduta in diretta streaming su www.metronapoli.it e sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente.

Il Consiglio metropolitano di Napoli è stato convocato per il prossimo mercoledì 5 ottobre, alle ore 16.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. All’ordine del giorno della seduta, in particolare, l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, dello schema di bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021 e l’adozione delle linee guida dell’agenda digitale della città metropolitana di Napoli - Piano Strategico per la Transizione Digitale 2023-2026.