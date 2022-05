Commissioni del Comune di Napoli, tre riunioni in programma oggi

Tre riunioni sono in programma nella sede di via Verdi del Comune di Napoli. Alle ore 10 (sala del Consiglio comunale) si inizia con la commissione Ambiente e Mare sullo stato di degrado ambientale derivante dai frequenti roghi di materiale di natura ignota sul territorio dell'istituto tecnico commerciale Galileo Ferraris di Scampia. Invitati: assessore all'Ambiente Paolo Mancuso, il responsabile della Tutela ambientale Enrico Del Gaudio, il dirigente scolastico e presidente del consiglio d'istituto ITstituto Galileo Ferraris. Poi, alle 12 (sala Nugnes), c'è la commissione Cultura e Turismo sul Maschio Angioino, focus sui servizi erogati dalle associazioni. Castel dell'Ovo: focus sulle problematiche della struttura. Invitato il responsabile area Cultura e Turismo Massimo Pacifico. E ancora: alle 12.30 (sala del Consiglio comunale) si riunisce la commissione Istruzione e Famiglia sulla copertura finanziaria per istituire delle squadre di pronto intervento per assicurare la manutenzione ordinaria nelle scuole cittadine. Invitati: l'assessora all'Istruzione Maria Filippone, l'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, il dirigente del servizio di Edilizia scolastica Alfonso Ghezzi, amministratore Napoli Servizi Salvatore Palma, direttore Napoli Servizi Ciro Turiello.

