Comunali a Napoli, gli assessori di de Magistris con Manfredi: Menna e Borriello da Fico

Ci sono i simboli, ma sui candidati nelle liste del centrosinistra si avrà un'idea più chiara all'inizio della prossima settimana nella consapevolezza che fino alla consegna dei plichi in tribunale che avverrà intorno al 3 settembre tutto può cambiare ed essere stravolto. Diverso il ragionamento per i partiti più grandi come il Pd, il M5S e la sinistra che ha fatto un'operazione di aggregazione in cui pochi credevano: la lista si chiama...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati