Comunali a Napoli, il caso Angela Baiano: «Altro che candidata a sua insaputa: è falso, ecco le prove»

Il caso di Angela Baiano, candidata «a sua insaputa» della lista Azzurri per Napoli finisce in Procura. A presentare l'esposto è stato il coordinatore cittadino di Forza Italia, Fulvio Martusciello, che chiede di fare luce sul caso. Il coordinatore della lista, l'ex capogruppo di Fi in Consiglio comunale, Stanislao Lanzotti, replica: «Ci sono le foto che dimostrano che la signora Baiano ha firmato e sottoscritto con noi la candidatura».

