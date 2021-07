Comunali a Napoli. Bassolino a Renzi: «Mi candido per vincere e per amore della città»

«Renzi ha detto che le battaglie non si fanno per rivincita. Lo ringrazio per le parole di stima e aggiungo: appunto, le battaglie non si fanno per risentimento, mi sono candidato da semplice cittadino per amore della mia città». Lo ha detto il candidato sindaco per Napoli Antonio Bassolino intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc Targato Italia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Comunali a Napoli. Maresca, lite alla Cisl «Parla tu, non la... LE ELEZIONI Comunali a Napoli, Manfredi: «Le 10 Municipalità da...

Poi ha aggiunto: «Sono stato e sono uno dei fondatori del Partito Democratico, un progetto che all'epoca volevo fare già dieci anni prima in quanto allora c'era un vento riformatore in Europa. Dopo l'Ulivo il vento spirava verso altra direzione. Il Pd lo abbiamo fatto con l'obiettivo di essere oltre il 30% ma non siamo riusciti a portarlo a questa cifra e penso che questo rimanga il problema di una forza popolare. Per me è stato un grande dolore il lungo silenzio nei miei confronti durante i 19 processi e anche dopo le 19 assoluzioni. Ancora oggi è inspiegabile che il Pd nei mesi scorsi abbia fatto finta di nulla. È stato un dispiacere forte».

«Dal Pd con diversi segretari ho ricevuto scelte sbagliate e ingiuste come le primarie di 5 anni fa quando poi mi fermai, altro che risentimento. Ho la testa rivolta in avanti - ha proseguito - e ho il dovere di dare una risposta ai cittadini che mi hanno chiesto la candidatura. So più di tutti che è una battaglia difficile ma non impossibile e andiamo avanti per il bene della città, sopra gli interessi del Pd e di altri partiti. Mi rivolgo ai napoletani, soprattutto sfiduciati e di qualsiasi colore politico».