Comunali a Napoli, Bassolino: «Massimo impegno per garantire elezioni regolari»

«A Napoli ci sono quasi 900 seggi elettorali. E necessario il massimo impegno per garantire lo svolgimento di elezioni regolari e corrette. Un compito che spetta in primo luogo a presidenti e scrutatori dei seggi, con il coordinamento di Comune e Prefettura». Lo scrive Antonio Bassolino, candidato sindaco di Napoli, in un post pubblicato su Facebook.

«Sono convinto - aggiunge - che tutto procederà in modo ordinato e senza contestazioni. In questa occasione è fondamentale il ruolo dei rappresentanti di lista che hanno il compito di vigilare, prevenire e scongiurare eventuali irregolarità durante le operazioni di voto e durante lo scrutinio. C'è, quindi, bisogno dell'impegno di tantissimi volontari. Rivolgo un appello a coloro che condividono e vorranno condividere la nostra battaglia a rendersi disponibili, il 3 e 4 ottobre prossimi, a svolgere l'importante funzione di rappresentante di lista», conclude Bassolino.

«Sosteniamo Antonio Bassolino perchè è una persona seria e preparata che per fare le scelte giuste ha pagato un prezzo altissimo». Così Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma ha espresso il suo sostegno per Bassolino in un passagio di un videomessaggio che sarà proiettato stasera alla manifestazione indetta dall'ex governatore per la chiusura della sua campagna elettorale. «Quella di Antonio - aggiunge il senatore di Azione, Matteo Richetti che sarà presente a Napoli - è una candidatura forte per rilanciare la città di Napoli e che noi sosteniamo con orgoglio».