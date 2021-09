Elezioni a Napoli, duello finale tra Recovery plan e bombe della camorra

Il conto alla rovescia è iniziato, tra poco meno di 90 ore si apriranno le urne e lunedì pomeriggio ci potrebbe già essere il nome del nuovo sindaco di Napoli. Gli staff dei quattro principali candidati sono in fermento e i candidati - Gaetano Manfredi per il centrosinistra e il M5S, Catello Maresca per il centrodestra, Antonio Bassolino come indipendente e Alessandra Clemente che rappresenta un pezzo degli arancioni di de Magistris - hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati