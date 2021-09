Elezioni a Napoli, è Manfredi il favorito dei bookmakers: ecco le quote di tutti candidati sindaci

È Gaetano Manfredi il favorito dei bookmaker per la poltrona di sindaco di Napoli: l'ex rettore e ministro dell'università nel Governo Conte, è avanti a 1,90 su Oddsdealer.com, fornitore di quote per i bookmaker internazionali.

Segue Catello Maresca - sostenuto dal centrodestra - più lontano a 3,62.

Il ritorno di Antonio Bassolino, sindaco di Napoli per due mandati consecutivi dal 1993 al 2000 - vale 9 volte la posta, mentre per la vittoria di Alessandra Clemente, assessore della Giunta di de Magistris, si sale a 13,60.

Lontani gli altri candidati, con la categoria “altro” – che raggruppa tutti quelli non inseriti nel quartetto di favoriti - a quota 18,10.